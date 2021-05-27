Глава МИД Германии пригрозил Лукашенко спиралью санкций

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) пригрозил заметной реакцией ЕС на действия белорусского руководства и дальнейшим ужесточением санкций. Если правитель этой страны Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, "то следует исходить из того, что это только начало большой и долгой санкционной спирали", заявил Мас в начале неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Лиссабоне в четверг, 27 мая, спустя несколько дней после введения штрафных мер в ответ на принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске.

Действия Лукашенко "настолько неприемлемы", что ЕС не удовлетворится небольшими шагами по введению санкций, подчеркнул далее немецкий министр. По его словам, Евросоюз намерен ввести "значительные санкции в отношении экономической структуры и платежных оборотов в Беларуси, чтобы это имело последствия". Мас также указал, что время, когда ЕС был готов к диалогу с Лукашенко, теперь прошло, а первым шагом белорусских властей должно стать немедленное освобождение более 400 политических заключенных в стране.

Необходимо поднять тему Беларуси в диалоге с Россией

Кроме того, важно поднять тему ситуации в Беларуси в диалоге с Москвой, отметил глава МИД Германии. "Все знают, что без России... у Лукашенко не было бы будущего в Беларуси", - заявил он. Мас также приветствовал предстоящую встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и призвал их обсудить на ней, в том числе, белорусский вопрос.

Между тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Лиссабоне выразил опасения возможной аннексии Беларуси со стороны РФ. Лукашенко готовит изменение конституции, чтобы сделать возможным объединение России и Беларуси в одно государство. "Это Крым, только в более крупных масштабах", - цитирует его слова dpa. Другие участники встречи выразились сдержанно в отношении таких предположений, указывает далее агентство. "Это можно видеть так, но не нужно видеть так", - заявил, в частности, Хайко Мас.

Перехват самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича

23 мая после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, которого до аэропорта Минска сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух", силовики арестовали находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ, Софью Сапегу. Протасевича - сооснователя Telegram-канала Nexta и администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" - обвиняют в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

За принуждение к посадке в Минске самолета и арест Протасевича и Сапеги 24 мая участники саммита ЕС ввели санкции в отношении Беларуси. Всех авиаперевозчиков Евросоюза призвали избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой штрафной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.