Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым возобновление работы Совета НАТО — Россия. Об этом Бербок, как сообщает корреспондент DW, заявила во время своего визита в Брюссель в четверг, 9 декабря.

Одна из центральных тем ее обсуждений с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом — наращивание Россией своих войск у границ Украины.

"Мы живем во времена, преисполненные вызовами. Передвижения российских войск вблизи Украины должны вызывать у нас беспокойство как за саму Украину, так и за нашу безопасность в Европе", — отметила глава германского МИДа на пресс-конференции со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

"Хочу сказать, что эта напряженность показывает, насколько необходимо возродить Совет НАТО — Россия. И мы готовы это сделать", — добавила Анналена Бербок.

Йенс Столтенберг в свою очередь подтвердил, что Североатлантический альянс "остается открытым для диалога с Россией". "Предложение встретиться в рамках Совета НАТО — Россия остается в силе. Ответить ли на него положительно, — дело России. До сих пор она этого не сделала", — посетовал Столтенберг.

Москва в октябре решила приостановить работу своей дипмиссии при НАТО и свернуть бюро альянса в РФ.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что "любая будущая российская агрессия против Украины вызовет решительный ответ и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России". Подготовку таких мер министры иностранных дел стран НАТО обсудили на заседании в Риге 30 ноября — 1 декабря. "На прошлой неделе в Риге НАТО подала четкий сигнал. И я хочу отчетливо подчеркнуть, что новое правительство Германии полностью привержено этому решению", — заявила Анналена Бербок.

Бербок: ЕС должен сохранять давление на власти Беларуси



Перед встречей со Столтенбергом Бербок провела переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которые вместо запланированных 30 минут растянулись на полтора часа.

Глава европейской дипломатии подтвердил поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы готовы использовать все инструменты, которыми мы только располагаем. Также мы ищем пути укрепить устойчивость Украины (против угроз. — Ред.)", — отметил Боррель. А новая глава МИД Германии подчеркнула солидарность Берлина с Украиной. С Боррелем она обсудила также Беларусь и ситуацию на ее границах с Евросоюзом. "Мы согласились с тем, что ЕС должен сохранять давление на режим в Минске", — сообщила министр.

Новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем было приведено к присяге 8 декабря. Анналена Бербок стала первой женщиной на посту министра иностранных дел ФРГ. В тот же вечер она отправилась в Париж. Утром 9 декабря Бербок встретилась со своим французским коллегой по должности Жаном-Ивом Ле Дрианом, после чего отправилась в Брюссель. В пятницу Бербок намерена посетить Польшу.