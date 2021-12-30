"Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга, — сказала она в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 30 декабря. — В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу — нынешняя эскалация не облегчает ситуацию".
Россия была исключена из состава "большой восьмерки" G8 в 2014 году после аннексии украинского полуострова. По мнению Бербок, "после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня".
Председательство в G7 в 2022 году переходит к Германии
С 1 января 2022 года Германия сменит Великобританию на посту председателя "большой семерки", куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Бербок заявляла, что хочет сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.
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