С Россией необходимо "поддерживать диалог", заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после саммита НАТО в Брюсселе. Это "не пустые слова, а основополагающий тезис внешней политики и политики безопасности", объяснил он в интервью изданию Saarbrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 15 июня. В то же время глава МИД ФРГ обеспокоен ситуацией на границах России. "В этом отношении остаются важными ключевые задачи НАТО как оборонного альянса. Мы в долгу перед нашими европейскими союзниками и партнерами", - добавил Мас.
Германия поддерживает принятые договоренности и нацелена на прочность альянса в дальнейшем, подчеркнул министр, говоря о призыве США к других участникам альянса выделять на оборону не менее 2 процентов своего ВВП. С 2014 года ФРГ увеличила свои оборонные расходы примерно на 50 процентов.
Участники саммита НАТО в итоговой декларации особо выделили "агрессивные действия России", которые несут угрозу евроатлантической безопасности. Альянс сохраняет приверженность своим международным обязательствам, а Москва нарушает ценности, принципы и обязательства, которые закреплены в документах, составляющих основу отношений НАТО и России, отмечается в декларации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые провокации демонстрируют больше наглости: все чаще говорят о трибунале Лукашенко (108)
Все чаще появляются рассуждения о том, что трибунал в...
У здания парламента начался трехдневный митинг "Марша в защиту семей" (10)
15 июня утром у здания парламента начался трехдневный...
Коронавирус в Литве: 129 новых случаев, скончались 4 человека (7)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 129 новых случаев...
Transparency International: 19% жителей Литвы давали взятки медикам (27)
Почти одна пятая пациентов в Литве – 19% – признали, что...
Глава МВД: процедура возврата нелегальных мигрантов может затянуться (4)
Белорусский режим использует нелегальных мигрантов...