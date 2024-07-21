Глава МИД ФРГ выступает за усиление средств сдерживания РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в защиту договоренности с США о временном размещении в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем оружия. Президент России Владимир Путин „постоянно расширяет арсенал, с помощью которого он угрожает нашей свободе в Европе“, приводят издания медиагруппы Funke слова главы германской дипломатии в воскресенье, 21 июля.

„Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе за счет усиления средств сдерживания“, - пояснила Бербок. Любое иное поведение было бы „не только безответственным, но и наивным перед лицом хладнокровного, расчетливого Кремля“, добавила она.