Глава МИД ФРГ в четвертый раз с начала войны прибыла в Киев

Украина с июня 2022 года имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тогда Еврокомиссия сформулировала для Украины семь приоритетных задач. Некоторые из этих задач Киев, по мнению Брюсселя, уже частично выполнил. Новый доклад о выполнении Украиной условий для вступления в ЕС ожидается в октябре.

Критика в адрес Путина

"Ужасающий путинский террор проявляется не только в прицельных атаках на будничную жизнь и гражданские объекты в Украине. Путин хочет сломить, обескуражить и изнурить людей. При этом он не останавливается ни перед чем - ни перед школами, ни перед рынками, ни перед зернохранилищами, ни перед вокзалами. Россия убивает не только бомбами, она крадет будущее у тысяч украинских детей. Их похищают из детских садов, детских домов и школ, чтобы депортировать в российские лагеря для перевоспитания или отдать приемным родителям", - сказала Бербок.