Бербок: Без справедливости по отношению к жертвам невозможен мир

"Это может стать такой суд, который опирается на украинский уголовный кодекс", - сказала Бербок и добавила, что он может быть дополнен "международными элементами" и размещен за пределами Украины, создан при "финансовой поддержке партнеров", укомплектован "прокурорами и судьями из разных стран, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность".

Как добавил позже в Twitter германский МИД, новый спецтрибунал в Гааге должен стать "дополнением к Международному уголовному суду в случаях, когда тот не может действовать из-за пробела в правовых нормах". Германия стремится "оказать Украине международную поддержку в создании такого спецтрибунала", приводит МИД ФРГ слова Бербок далее.

Zum Einen: Wir wollen die #Ukraine international unterstützen, in Den Haag ein Sondertribunal für Aggression einzurichten, das auf ukrainischem Recht fußt & um int. Elemente ergänzt wird. Als Ergänzung zum IStGH dort, wo dieser wegen der Lücke derzeit nicht tätig werden kann. 5/6 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 16, 2023



По словам немецкого министра, речь идет об установлении "справедливости по отношению к жертвам, без которой невозможен мир", "людям в Буче, Харькове и Мариуполе, жертвам изнасилований, похищений и убийств".

Бербок призвала реформировать Римский статут

Кроме того, немецкий политик высказалась за реформирование Римского статута, учредившего Международный уголовный суд в Гааге.

По словам Бербок, правовая база МУС должна быть скорректирована таким образом, чтобы в будущем было возможно уголовное преследование по составу преступления "агрессия". Для этого должно быть достаточно, если государство, подвергшееся нападению, подпадает под юрисдикцию МУС. Агрессия должна преследоваться "так же, как геноцид, преступления против человечности и военные преступления", заявила она. Римский статут был принят в 1998 году, поправки в него были внесены в 2010 году.