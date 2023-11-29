Глава МИД ФРГ призвала создать над Украиной "зимний щит"

С таким призывом выступила в кулуарах встречи министров иностранных дел государств НАТО в Брюсселе в среду, 29 ноября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Целью России снова является гражданская инфраструктура", - подчеркнула Бербок, общаясь с журналистами. Подобные атаки призваны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды, пояснила она.

Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, сообщила глава германского внешнеполитического ведомства, призвав и других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

Поставки боеприпасов из ЕС в Украину

Ранее в тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приглашенный на встречу в Брюсселе, рассказал, что его страна уже получила 300 тысяч из обещанного ЕС одного миллиона снарядов.