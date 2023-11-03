Глава МИД ФРГ призвала Баку и Ереван к примирению

Комментируя имеющий многолетнюю историю конфликт двух стран вокруг Нагорного Карабаха, Бербок отметила, что он нанес огромные раны обеим сторонам, однако "в долгосрочной перспективе они могут затянуться". Сейчас важно, "чтобы все, в чьих руках находятся ключи к миру, превозмогли себя и встали на путь взаимного доверия", добавила она.

Приглашение Армении и Азербайджана к участию в проекте Global Gateway

На этом пути Германия и ЕС в целом готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами, подчеркнула министр. Одна из них - планируемая прокладка глубоководного кабеля по дну Черного моря для передачи данных в рамках программы ЕС Global Gateway. По словам Бербок, участие в этом проекте могло бы сблизить Армению и Азербайджан друг с другом, а также с Европой.