Глава МИД ФРГ призвал страны G7 продемонстрировать РФ и КНР единство

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что государствам-членам "большой семерки" необходимо продемонстрировать свое единство перед лицом России и Китая. Об этом глава германской дипломатии заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в день открытия в Великобритании саммита G7 - в пятницу, 11 июня.

"Если мы мужественно воспользуемся моментом для того, чтобы действовать сплоченно и убежденно, мы сумеем доказать, что наша модель открытой экономики и общества имеет будущее - в том числе, перед лицом Пекина и Москвы", - подчеркнул политик.

По словам Маса, для ведущих промышленных стран мира после окончания президентства Дональда Трампа в США пришла пора для нового начала. "США вернулись на международную арену. Мы, европейцы, встречаем их словами: "Welcome back! ("Добро пожаловать обратно!". - Ред.) Все это время мы никуда не уходили", - отметил он.

Основные темы саммита G7

Саммит "большой семерки" проходит с 11 по 13 июня в британском графстве Корнуолле. Для действующего президента США Джо Байдена участие в этом мероприятии связано с его первой официальной международной поездкой.

Ожидается, что центральными темами саммита станут пандемия коронавируса, защита климата и редких видов животных, а также усиление совместной защиты общих демократических ценностей.