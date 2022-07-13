В настоящее время не существует ни малейшей возможности вести с Россией какие-либо переговоры, убеждена министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов даже договориться с Международным комитетом Красного Креста о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения", - пояснила Бербок в интервью немецкому журналу Stern, опубликованном в среду, 13 июля.

Одновременно она отвергла призыв к немедленному прекращению огня и проведению переговоров, с которым выступила в открытом письме "Перемирие сейчас!" группа немецких интеллектуалов и знаменитостей. "На месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку, высокомерное", - сказала глава германского МИДа. "Какое право имеет министр иностранных дел именно Германии решать за Украину, какую часть своей территории она должна отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться российскому господству?" - подчеркнула Анналена Бербок.

Кроме того она сообщила, что с начала войны у нее не было прямых контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мне хотелось бы сказать: "Ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире", но сомневаюсь, что у Лаврова все еще имеются подобные полномочия от российского руководства, призналась Бербок. "Какую роль играет сегодня в этих вопросах российский министр иностранных дел, неизвестно", - указала она.

На минувшей неделе главы МИД ФРГ и России присутствовали на саммите министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) на Бали. Однако Лавров сразу же после своего выступления покинул зал, не став слушать речь Бербок.