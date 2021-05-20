Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в четверг, 20 мая, отправляется с визитом в Израиль, а также посетит палестинские территории. Об этом сообщили в пресс-службе МИД ФРГ. Согласно ее данным, в ходе этой поездки Мас встретится с израильским министром иностранных дел Габи Ашкенази, главой Минобороны Бени Ганцем, а также с президентом Реувеном Ривлином.
В Рамалле у Хайко Маса запланированы переговоры с премьер-министром Палестинской национальной автономии (ПНА) Мухаммедом Штайе. "Политические переговоры будут посвящены текущей эскалации на Ближнем Востоке и международным усилиям по прекращению насилия", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В СМИ появились сообщения о возможности режима прекращения огня
Тем временем в СМИ появились сообщения, что уже в самое ближайшее время может наступить режим прекращения огня между признанным в ЕС террористическим движением ХАМАС и властями Израиля.
Так, замглавы политбюро радикального исламистского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук завил, что этот режим может быть введен "в ближайшие два дня". В свою очередь американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что это может произойти уже 20 мая.
Обострение палестино-израильского конфликта
В начале мая Израиль решил выселить из Восточного Иерусалима несколько палестинских семей, что привело к массовым акциям протеста и беспорядкам в Иерусалиме, в результате пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией не только в ЕС, но также в Израиле и США, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.
Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. Они продолжились и в ночь на 19 мая, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества. По данным ЦАХАЛ, из сектора Газа в сторону Израиля в ходе нынешнего обострения было выпущено более 3200 ракет. В ЦАХАЛ говорят о 3700 ракет, из которых около 540 упали в секторе Газа. Военные оценили эффективность системы израильской ПВО "Железный купол" в 90 процентов.
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