Москва даже не хочет "действительно активно вести переговоры о гуманитарных коридорах", и в такой ситуации не остается иного пути, кроме как продолжать "поддерживать Украину поставками оружия", подчеркнула глава германского МИДа, напомнив об объявленных Берлином в начале текущей недели дополнительных поставках немецкого вооружения более чем на 500 млн евро.

Поставки оружия из ФРГ затруднены из-за собственного дефицита

Поставки оружия из Германии в Украину, по словам Анналены Бербок, идут "по тонкой грани" из-за "абсолютного дефицита собственных запасов" ФРГ. С точки зрения Киева, "лучше делать поставки вчера, чем сегодня", но Германия должна думать и о среднесрочной перспективе, поскольку война, вероятно, будет продолжаться и в следующем году, объяснила она.

Из-за проблемы с оружием в ФРГ военная промышленность должна была специально производить его для Украины, рассказала Бербок. Глава МИД признала, что в начале войны правительство было нерешительным в вопросе передачи вооружений, но теперь необходимы быстрые, дополнительные поставки осенью, "чтобы украинцы смогли защищаться".

Как ранее сообщило агентство Reuters, Германия планирует дополнительно передать Киеву ракетные системы Iris-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, боеприпасы и средства защиты от дронов. Поставки должен одобрить комитет бундестага. Планируется, что оружие будет передано в 2023 году, а возможно, и раньше, рассказал осведомленный собеседник агентства.

Германия утратила доверия стран Балтии и Восточной Европы

Нерешительность Берлина в вопросе поставок вооружений Киеву в начале войны стала одной из причин утраты доверия стран Балтии и Восточной Европы к Германии, признала Бербок. По ее словам, в отношениях ФРГ с этими странами "было наломано немало дров", в том числе из-за строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Мы не прислушивались к опасениям наших балтийских и восточноевропейских друзей. Нам необходима новая европейская и восточноевропейская политика", - сказала глава германского МИДа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил, что проект газопровода "Северный поток - 2" заморожен, 22 февраля - после того, как Россия признала независимость самопровозглашенныз "ЛНР" и "ДНР" за несколько дней до начала вторжения.