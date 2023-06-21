21 июня 2023 г. 09:07

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила о кампании по восстановлению Украины

 
Deutsche Welle
Annalena Baerbock
Annalena Baerbock
ФОТО: EPA - ELTA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет противопоставить агрессии РФ в Украине мощную кампанию с целью сбора средств для Киева. Глава ведомства сделала соответствующее объявление в преддверии двухдневной Международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Восстановление страны является "колоссальной задачей", сказала Бербок. По словам главы МИД ФРГ, Всемирный банк ожидает, что в течение следующих десяти лет Украине на восстановительные работы потребуются свыше 400 млрд долларов (около 366 млрд евро). В долгосрочной перспективе процесс вступления в ЕС заложит основу для устойчивой и процветающей украинской экономики, считает Бербок.

"Поддержка Германии является твердой, сегодня, завтра и послезавтра. Потому что для прочного мира Украине недостаточно просто выиграть войну - мы хотим, чтобы она стала частью европейского проекта мира и процветания", - добавила глава внешнеполитического ведомства Германии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии