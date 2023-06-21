Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила о кампании по восстановлению Украины

Восстановление страны является "колоссальной задачей", сказала Бербок. По словам главы МИД ФРГ , Всемирный банк ожидает, что в течение следующих десяти лет Украине на восстановительные работы потребуются свыше 400 млрд долларов (около 366 млрд евро). В долгосрочной перспективе процесс вступления в ЕС заложит основу для устойчивой и процветающей украинской экономики, считает Бербок.

"Поддержка Германии является твердой, сегодня, завтра и послезавтра. Потому что для прочного мира Украине недостаточно просто выиграть войну - мы хотим, чтобы она стала частью европейского проекта мира и процветания", - добавила глава внешнеполитического ведомства Германии.