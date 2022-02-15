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По мнению Ле Дриана, у РФ все готово для вторжения в Украину. В Пентагоне говорят, что Москва может атаковать "почти без предупреждения". Байден и Джонсон утверждают, что "дипломатическое окно возможностей" сохраняется, пишет DW.
Глава МИД Франции: у России все готово для масштабного вторжения в Украину
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У России все готово для быстрого и масштабного вторжения в Украину. Такое мнение министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал вечером в понедельник, 14 февраля, в интервью телеканалу France 5.

"Да, это правда", — отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Москва к предполагаемой агрессии. "Это — возможно, и уже — в ближайшее время", — полагает Ле Дриан.

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"Ничто не говорит о том, что Путин принял решение"

В то же время, по его словам, ничто не указывает на то, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о нападении. В случае вторжения Европа готова ввести обширные санкции против России, напомнил глава французского МИД.

Ситуацию вокруг Украины в тот же день обсудили в ходе телефонной беседы президент США Джо Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон, сойдясь во мнении, что "для дипломатии все еще существует решающее окно возможностей". По информации с Даунинг-стрит, политики подчеркнули, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта по-прежнему имеют "наивысший приоритет".

Пентагон: Москва может атаковать без предупреждения

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби полагает, что Москва может атаковать соседнюю страну "практически без предупреждения".

"Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию в том, что она должна пойти по дипломатическому пути, по пути диалога, чтобы разрешить все существующие разногласия мирным путем", — добавил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее Соединенные Штаты подтвердили, что временно закрывают свое посольство в Киеве и перемещают оставшийся персонал во Львов, неподалеку от границы с Польшей.

Запад опасается вторжения РФ в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада резко обострились. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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