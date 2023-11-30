Глава МИД Эстонии предостерег граждан от подписания деклараций лояльности РФ

"Я не советую жителям Эстонии подписывать какие-либо документы, которые означают согласие со всем, что творит сегодняшняя Россия: нарушениями международного права, геноцидом, депортацией детей. Человек, подписавший такого рода бумагу, по существу распишется в поддержке агрессии, и у этого могут быть в будущем серьезные последствия", - заявил Маргус Цахкна в интервью "Актуальной камере".