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В обмен на прекращение миграционного кризиса Александр Лукашенко хочет снятия санкций с Беларуси и признания его законно избранным главой государства, сообщила в студии "Актуальной камеры" министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

Лийметс сообщила об имеющейся у министерства информации, согласно которой из телефонного разговора Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель следует, что Лукашенко не хочет введения санкций со стороны Евросоюза, пишет ERR.

”Он хочет, чтобы санкции были сняты, а его признали, чтобы он мог продолжить как президент”, — отметила Лийметс и добавила, что ЕС должен соблюсти недавние договоренности и ввести новые санкции против Беларуси.

”С нашей точки зрения важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и воздействовал на Беларусь через конкретные действия. Чтобы новые санкции, о которых была достигнута договоренность, были реализованы в скорейшем порядке”, — сказала Лийметс.

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