Лийметс сообщила об имеющейся у министерства информации, согласно которой из телефонного разговора Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель следует, что Лукашенко не хочет введения санкций со стороны Евросоюза, пишет ERR.
”Он хочет, чтобы санкции были сняты, а его признали, чтобы он мог продолжить как президент”, — отметила Лийметс и добавила, что ЕС должен соблюсти недавние договоренности и ввести новые санкции против Беларуси.
”С нашей точки зрения важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и воздействовал на Беларусь через конкретные действия. Чтобы новые санкции, о которых была достигнута договоренность, были реализованы в скорейшем порядке”, — сказала Лийметс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве "паспорт возможностей" потребуется и 12-летним, срок его действия - 7 месяцев (5)
В Литве в некоторых сферах "паспорт возможностей"...
Премьер-министр Литвы: ограничения в первую очередь грозят непривитым (17)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду...
Литва откажется от налога на регистрацию авто и введет налог на эксплуатацию (22)
Министерство охраны окружающей среды Литвы проводит...
Глава МИД Эстонии: Лукашенко назвал условия прекращения миграционного кризиса - требует признания (16)
В обмен на прекращение миграционного кризиса...
Специалисты о ревакцинации: некоторым жителям лучше прививаться перед выходными (22)
Если для первой вакцинации от коронавируса...