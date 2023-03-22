Глава МИД Австрии: Порвать все связи с Россией невозможно

Глава МИД Австрии выступил в защиту австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI), проверку которого проводит Минфин США из-за его деятельности в России. "Я думаю, здесь не надо впадать в крайности, - указал Шалленберг. - Только девять процентов западных компаний ушли из России, а 91 процент все еще находятся там и делают то, что в данной ситуации имеет смысл: выжидают".

Шалленберг назвал действия американских властей "абсолютно законными", подчеркнув важность того, чтобы все австрийские компании безоговорочно соблюдали санкции ЕС. Он полагает, что и RBI будет их придерживаться.