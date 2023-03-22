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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг уверен, что Россия и в будущем будет играть определенную роль для Европы. Полное разрыв связей во всех областях иллюзорен, заявил он в интервью информагентству Reuters, опубликованном в среду, 22 марта: "Россия не исчезнет с земного шара и по-прежнему будет нашим самым большим соседом. Достоевский и Чайковский останутся частью европейской культуры, нравится нам это или нет".
Глава МИД Австрии: Порвать все связи с Россией невозможно
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Глава МИД Австрии выступил в защиту австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI), проверку которого проводит Минфин США из-за его деятельности в России. "Я думаю, здесь не надо впадать в крайности, - указал Шалленберг. - Только девять процентов западных компаний ушли из России, а 91 процент все еще находятся там и делают то, что в данной ситуации имеет смысл: выжидают".

Шалленберг назвал действия американских властей "абсолютно законными", подчеркнув важность того, чтобы все австрийские компании безоговорочно соблюдали санкции ЕС. Он полагает, что и RBI будет их придерживаться.

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Deutsche Welle
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