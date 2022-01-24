Если Россия вторгнется в Украину, против Москвы могут быть приняты всех виды финансовых санкций, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в преддверии встречи глав МИД государств Европейского Союза в Брюсселе в понедельник, 24 января.
"Что касается финансовых санкций и торговли, то тут обсуждаются все возможности", - цитирует Шалленберга агентство Reuters. Ранее представители ряда стран выразили сомнения в том, что в случае военной агрессии Москвы против Украины следует отключить Россию от глобальной платежной системы SWIFT.
Шалленберг о возможных санкциях против "СП-2"
Коснувшись возможных санкций против газопровода "Северный поток - 2", процесс сертификации которого планируется завершить в ближайшие несколько месяцев, глава австрийского МИДа высказал мнение, что эти штрафные меры не будут восприняты Россией как реальная угроза, поскольку трубопровод еще не введен в эксплуатацию.
Ранее в интервью еженедельной австрийской газете Presse am Sonntag, опубликованном на сайте издания 22 января, Александер Шалленберг указал на зависимость Европы от поставок российского газа. "В определенной степени мы в Европе зависим от энергии из России. Если нам необходимы тепло и электричество, мы не сумеем изменить это за одну ночь", - сказал он.
В этом же интервью, комментируя тему возможного вторжения России в Украину, он отметил, что ЕС в данный момент разрабатывает обширные экономические и финансовые санкции и что "в случае эскалации последует очень четкий, однозначный и быстрый ответ".
Австрийская нефтегазовая компания OMV - один из инвесторов проекта "Северный поток - 2". Газовый хаб Баумгартен, расположенный вблизи Вены, является крупным транспортным узлом, по которому российский газ поставляется в ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Венгрию, Словению и Хорватию.
ЕС обсуждает возможные санкции против РФ
Реакция Евросоюза на возможную агрессию РФ против Украины станет важной темой встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 24 января в Брюсселе. В режиме видеосвязи в ней будет участвовать госсекретарь США Энтони Блинкен.
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