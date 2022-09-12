Глава МАГАТЭ призывает создать вокруг ЗАЭС охранную зону. Что там происходит?

За последние несколько недель в ходе обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Пять из шести энергоблоков станции были ранее отключены, но шестой работал, чтобы подпитывать внутренние потребности ЗАЭС.

Последние трое суток энергоблок функционировал на критически низком уровне мощности, что очень опасно. Станции требуется электроэнергия для охлаждения реактора и других систем.

Сегодня рано утром резервная линия электропередачи к АЭС была восстановлена. В результате сейчас станция обеспечивается внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других важных функций безопасности. Это позволило выключить последний - шестой - блок станции.

Эксперты МАГАТЭ продолжают находится на станции и следить за ситуацией. А она остается нестабильной. Недели обстрелов повредили жизненно важную энергетическую инфраструктуру.

"Для решения этой серьезной ситуации начались консультации о срочной необходимости создания зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции”, - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

ЗАЭС контролируется российскими войсками с начала марта, но обслуживать ее продолжает украинский персонал.

Несмотря на то, что Энергодарская ТЭС остается неработающей, восстановленная в настоящее время линия электропередачи обеспечивает ЗАЭС электроэнергией из украинской сети, транспортируемой через распределительный пункт станции. Как и в случае с пятью другими реакторными блоками, эксплуатационный персонал ЗАЭС планирует перевести энергоблок № 6 в режим холодной остановки, что может занять около 30 часов. Станция по-прежнему будет нуждаться в электроэнергии для выполнения функций, связанных с поддержанием безопасности.

В докладе о ядерной безопасности в Украине, который был опубликован 6 сентября, глава МАГАТЭ отметил, что АЭС несколько раз полностью или частично теряла внешнее энергоснабжение в результате военных действий. МАГАТЭ пытается добиться того, чтобы "все военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения, прекратились”.