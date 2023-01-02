Хальденванг прокомментировал недавнее сообщение об аресте сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанного подозревают в передаче российской стороне секретной информации. По словам главы ведомства, этот случай может говорить о том, насколько реальна опасность Москвы.
Хальденванг предположил, что Россия также пытается компенсировать высылку 40 сотрудников российского дипведомства из-за ситуации с Украиной. Чиновник допускает, что Москва попытается компенсировать потери.
"Мы прилагаем большие усилия, чтобы не допустить приезда в Германию новых лиц, которые могут быть причастны к российским службам", - подчеркнул Хальденванг, уточнив, что ФРГ ужесточила выдачу виз россиянам.
Глава германского ведомства отметил, что Берлин ожидает увеличения числа российских кибератак и кампаний дезинформации, но служба внешней разведки ФРГ хорошо подготовлена для решения текущих задач.
Хальденванг также причисляет Китай и Иран к государствам, чьи спецслужбы ведут значительную деятельность в Германии.
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