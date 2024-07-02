Глава IW требует 300 млрд евро для оснащения бундесвера

„Во времена холодной войны Федеративная Республика во главе с канцлером мира Вилли Брандтом (Willy Brandt) тратила 3,5 процента ВВП на оборону. Сейчас мы впервые достигли уровня 2 процентов на фоне тяжелого кризиса. Для текущих расходов этого пока достаточно. Но оснащение бундесвера остается весьма плачевным“, - подчеркнул он.

Германии по силам финансировать увеличение спецфонда бундесвера

По словам Хютера, Германии вполне по силам финансировать и более крупный специальный фонд для вооруженных сил ФРГ. „Ведь мирные дивиденды с 1990 года составили около 600 млрд евро“, - сказал он, отметив, что эти средства не были инвестированы в инфраструктуру, цифровизацию или систему образования.