После высылки из России трех европейских дипломатов, председатель фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал ужесточить санкции против РФ. "Находящиеся на рассмотрении санкции против России должны быть задействованы. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены", - заявил Вебер в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в субботу, 6 февраля.
Накануне МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов из стран ЕС, в том числе из Германии. Москва обвинила их в участии в несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В МИД России подчеркнули, что такие действия несовместимы со статусом дипломатов.
"Осознанная провокация"
По словам Вебера, российское руководство абсолютно не заинтересовано в серьезном диалоге с Евросоюзом. "Решение о высылке трех дипломатов ЕС во время визита верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля - осознанная провокация", - считает он. Боррель на переговорах в Москве потребовал освободить Навального и предупредил об угрозе дальнейшего ухудшения отношения между ЕС и Россией.
Манфред Вебер назвал ясным сигналом и действия российского руководства против Навального. "Все нарастающие демонстрации в России являются признаком распространения идей свободы и демократии в направлении Востока. Этого российское руководство боится больше всего. Его нервозность в ближайшие недели лишь усилится", - уверен христианско-социальный политик. Евросоюз должен с одной стороны сохранять каналы переговоров с Москвой, а с другой - усиливать нажим на нее, указал Вебер.
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