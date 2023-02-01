Об этом Буданов сказал в интервью The Washington Post. По его словам, Украина сделает всё, чтобы к лету нынешнего года восстановить контроль над Крымом.

Явные и скрытые намёки российских высокопоставленных деятелей на возможность применения оружия массового поражения против Украины Буданов назвал "тактикой запугивания". "Россия - страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к её распаду. И они это очень хорошо знают", - сказал глава ГУР. Подробности о том, как Украина, по его мнению, могла бы выбить российских военных из Крыма, он не назвал, однако выразил убеждённость в том, что "Крым нам вернут".

Говоря о развитии событий на фронте в ближайшее время, Буданов отметил, что считает маловероятным наступление российских войск с территории Беларуси. По его мнению, российские военные сосредоточат свои усилия на Донецкую и Луганскую области. Именно там сейчас идут основные бои, причём украинские войска, как правило, находятся в обороне.

По словам Буданова, на фронте сейчас более 320 тысяч российских военных. Примерно такую же цифру называло Минобороны России, отчитываясь о результататах проведённой осенью так называемой частичной мобилизации. В группировке, которая начинала вторжение в Украину в феврале прошлого года, по оценкам, было примерно в 2 раза меньше военнослужащих.

Глава ГУР заявил также, что у спецслужбы есть свои агенты в России. Это, по его словам, "люди, с которыми легко работать и которые понимают, что страна должна быть другой". Такие люди, как утверждает Буданов, есть и в российских органах власти.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на днях пригрозил странам Запада "глобальной катастрофой" и "уничтожением" в результате возможного применения Россией, как следует из контекста его записи в телеграме, оружия массового поражения. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ранее также писал о том, что возможное наступление украинской армии якобы поставит под угрозу территориальную целостность и само существование России. Такая угроза, в свою очередь, в российской ядерной доктрине является одним из поводов для применения ядерного оружия. США и их союзники, в свою очередь, предупреждали Россию – как публично, так и неофициально - о недопустимости использования против Украины ядерного оружия.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина не признала аннексию и до 24 февраля 2022 года заявляла о том, что будет добиваться освобождения полуострова мирным путём. После начала широкомасштабного российского вторжения власти Украины уже не исключают, что применят для возвращения Крыма под свой контроль военную силу.