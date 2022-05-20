Во время интервью Колбер вспомнил слова папы римского Франциска, который допустил, что расширение НАТО до границ России способствовало началу войны в Украине. Блинкен в ответ заявил, что у НАТО нет агрессивных намерений по отношению к России: "НАТО — это оборонительный альянс, страны собираются вместе, чтобы убедиться, что если на одну из них нападут, все остальные придут и защитят ее. Вот в чем его суть. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию; он не будет нападать на Россию. Он не собирается нападать на Россию".

В ответ журналист в шутку предложил принять Россию в НАТО. Блинкен ответил: «Знаете что? В 1990-х годы об этом действительно говорили. Русские решили, что это не то, чем они хотят заниматься», — сказал глава Госдепа.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что в 1990-е и 2000-е годы поднимался вопрос о вступлении России в НАТО. В 2017 году Путин сказал, что предлагал 42-му президенту США Биллу Клинтону подумать об этом, тот ответил, что «не против», а вся делегация США, по словам российского президента, «занервничала».