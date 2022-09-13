"Поскольку оккупанты здесь, как и в других местах, совершали военные преступления, их пытались скрыть. По информации, которой мы владеем, по меньшей мере одна тысяча местных жителей погибла в результате именно военных действий. К сожалению, еще больше людей пострадали из-за того, что им не оказали своевременную медицинскую помощь", — цитирует Стрельникова "Корреспондент.net".

По мнению главы горсовета, одной из первоочередных задач для властей сейчас является обеспечение жителей лекарствами и госпитализация больных и раненных. Другая серьезная проблема — восстановление отопления.

"Более 80% инфраструктуры города, к сожалению, разрушено. Это также частные, многоквартирные жилые дома, государственные и коммунальные учреждения, а также промышленные мощности. Самое страшное, что впереди зима. А централизованное отопление, которым пользовалось большинство жителей, разрушено", — сказал Стрельников.

Похожую информацию озвучил мэр Изюма Валерий Марченко в разговоре с "Би-би-си". "Еще с марта, когда оккупанты бомбили самолетами и артиллерией, наш город был разбит, пострадали многоэтажки, инфраструктура. Почти все котельные разбомблены, и отопительный сезон под большим вопросом. Почти 70% многоэтажек пострадали, совсем разбомблены. Ситуация очень тяжелая", — рассказал он.

Об отступлении российских войск из Изюма стало известно 10 сентября. Сейчас, по данным местных властей, в городе проходят "стабилизационные мероприятия", в частности, ВСУ проводят зачистку территории в поисках российских военнослужащих. После этого на территории города пройдет "фильтрация" с целью выявления коллаборантов.

В конце августа украинская армия начала контрнаступление, а 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили более 30 городов и сел в Харьковской области, которые с весны находились в оккупации. 11 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина вернула под свой контроль более трех тысяч квадратных километров территории.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.