Глава Генштаба Израиля назвал "ошибкой" удар по волонтерам

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви назвал "серьезной ошибкой" гибель нескольких сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа в результате израильского авиаудара. "Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией, ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти", - пояснил Халеви в видеообращении, которое цитирует агентство dpa в среду, 3 апреля.

Халеви добавил, что у ЦАХАЛ не было "намерения причинить вред гуманитарным работникам WCK". "Этот инцидент был серьезной ошибкой", - отметил Халеви. Независимая комиссия проведет тщательное расследование инцидента и "завершит его в ближайшие несколько дней", продолжил начальник израильского Генштаба. Армия извлечет уроки из результатов расследования "и немедленно их реализует", подчеркнул Халеви.

Удар ЦАХАЛ по гуманитарной колонне