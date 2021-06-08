Лидеры Евросоюза осуждают незаконное, провоцирующее и деструктивное поведение России по отношению к ЕС, его членам и другим государствам. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора в понедельник, 7 июня.
"В том, что касается подобных действий, Евросоюз демонстрирует единство и солидарность. Отношения между Россией и ЕС переживают спад, и их дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - цитирует пресс-служба Совета Европейского Союза слова Мишеля в этой связи.
В ходе разговора с Владимиром Путиным европолитик подчеркнул, что ЕС по-прежнему поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также напомнил российскому лидеру, что Москва должна нести свою долю ответственности за выполнение минских соглашений по мирному урегулированию в Донбассе.
Шарль Мишель и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси
Другой темой разговора между Мишелем и Путиным стала ситуация в Беларуси. При этом глава Евросовета в очередной раз осудил действия Минска, принудившего к посадке самолет авиакомпании Ryanair, и сообщил Путину о санкциях, введенных Брюсселем против Беларуси в связи с этим инцидентом.
Шарль Мишель подчеркнул, что, с точки зрения ЕС, белорусские власти должны освободить политических заключенных, прекратить репрессии и насилие, а также способствовать инклюзивному национальному диалогу. По словам главы Евросовета, Россия могла бы сыграть важную роль в мирном урегулировании кризиса в Беларуси.
Со своей стороны, Владимир Путин заявил о "контрпродуктивности" санкционного давления на Беларусь, "как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства", сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, Мишель и Путин обменялись взглядами на ситуацию в Ливии, армяно-азербайджанский конфликт, пандемию коронавируса, проблемы вакцинации и ряд глобальных вопросов, указывает пресс-служба Евросовета.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: осень в этом году может быть другой (29)
По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса...
Годовой доклад президента Литвы: кризис доверия, "насмотревшиеся боевиков" диктаторы, БелАЭС и демократия (96)
Пандемия коронавируса стала кризисом не только в сфере...
Минимальная зарплата в 703 евро с 2022 года может стать реальностью (37)
Минимальная зарплата в следующем году может...
Витаутас Ландсбергис: я вижу в Литве слишком много злобы и психоза (56)
В своем годовом докладе президент Литвы Гитанас...
Даже после хаоса в Litexpo Вильнюс намерен приглашать желающих привиться в живые очереди (26)
7 июня утром около центра вакцинации в Litexpo выстроились...