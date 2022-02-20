aA
С Россией следует вести более жесткий диалог, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Москва ошибается, если надеется ослабить Запад и Украину.
Charles'is Michelis
Charles'is Michelis
© AFP / Scanpix

На фоне угрозы военного вторжения России в Украину председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Запад увеличить финансовую поддержку Киева и, в частности провести конференции доноров для Украины. Москва ошибается, если рассчитывает ослабить Запад и Украину, заявил Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 20 февраля. Он вновь предупредил Россию о грозящих ей "масштабных санкциях" за эскалацию конфликта с Украиной.

Статьи по теме:
Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной  (8)
Беларусь меняет планы: совместные с Россией военные учения продолжатся  (15)

Глава Евросовета напомнил, что ЕС уже создал для Киева пакет помощи объемом 1,2 млрд евро. Одновременно он призвал к еще более тесной интеграции Украины и ЕС.

Открывая третий, заключительный день Мюнхенской конференции, Шарль Мишель заявил о необходимости более жесткого диалога Запада с Москвой. "Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, в то время как Россия проводит ракетные испытания и продолжает стягивать войска", - подчеркнул он. Между тем остается под вопросом, хочет ли Кремль диалога, отметил далее Мишель.

Эскалация кризиса на границе Украины и России

Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне резко обострившегося кризиса, связанного с угрозой вторжения России в Украину. Впервые за много лет на ней отсутствует российская делегация. После того как главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" распространили видеообращения об эвакуации населения в Россию, жителей Донбасса начали привозить на автобусах в Ростовскую область. Метаданные в Telegram свидетельствуют, что обращения, представленные как актуальные, были записаны двумя днями ранее.

В СММ ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня. Президент США Джо Байден уверен в том, что Кремль уже принял решение о вторжении, в том числе намерен захватить Киев. В "ДНР" и "ЛНР" в тот же день объявили всеобщую мобилизацию, а луганские сепаратисты 20 февраля заявили о гибели двух мирных жителей в результате украинского обстрела. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Москва утверждает, что не планирует нападение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Prostitutės II Pasaulinio karo metu: žiaurumu garsėjantiems nacių bordeliams moteris grobė tiesiai iš gatvės

Verslas Plius Yantoultra Ngui

Liūdna Azijos milijardieriaus lemtis: kaip žlugo kruizinių laivų imperija

Delfi Plius Fiona MacDonald

Itin turtingoje šalyje gyventi tampa nebeįmanoma

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Kodėl Aleknos čempionas sūnus nesvajojo apie diską, ir Militos Daikerytės gyvenimo pamokos

Delfi Plius Daiva Žeimytė, Bilienė, „Delfi TV“ laida „ Iš esmės“

Jam nenaudingą kelią pasirinkusi Europa įsiutino Putiną: įtampos jis nemažins dar ilgai

Delfi Plius Aistė Žebrauskienė

Aktualu kaupiantiems pensiją: kas nutiks su jūsų pinigais po mirties

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Seksas vyresniame amžiuje: kokių problemų tikėtis ir kaip pasiekti tikrą malonumą

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po visą Lietuvą sukrėtusio mįslingo merginos dingimo – žudiką demaskavusi ypatinga teisėsaugos operacija

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Lukas Gricius

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

„Pieno žvaigždžių“ krepšininkui – nemalonumai dėl gėjų

Delfi Plius The Economist

Volstryte – baimės ženklai: kas nutiktų, jei žlugtų finansų rinkos?

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Kodėl kai kurie renkasi sau į vaikus tinkančius mylimuosius ir koks amžiaus skirtumas poroje yra pats geriausias

Delfi Plius Rita Repšienė

Tai kokia ta femme fatale? Geriausi kino filmai ir serialai, kur išvydome charizmatiškas ir stiprias moteris

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Jaučiatės vieniši? Psichologė paaiškino, kokias klaidas veikiausiai darote ir kokių pokyčių turėtumėte imtis

Delfi Plius Kalbino Aurimas Perednis, parengė Laura Tarandaitė

Dėl augančios įtampos tarp Rusijos ir Ukrainos turi paprastą pastebėjimą: Rusijos pajėgos šiuo metu tiesiog per menkos

Статьи по теме:

Глава МИД Литвы о действиях России: они все еще могут сделать шаг назад (80)

Опасения по поводу возможной войны в Украине в...

Министр обороны США выражает поддержку Литве, но дополнительных сил пока не обещает (15)

Находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны США...

Зеленский в Мюнхене: есть лучшие способы помочь Украине, чем предупреждения о российском вторжении (15)

Президент Украины Владимир Зеленский , прилетевший в...

Участники Мюнхенской конференции предостерегают Россию от вторжения и грозят санкциями (10)

Участники Мюнхенской конференции по безопасности...

TOP новостей

За две недели литовцы потратили в Польше почти 6 млн евро: проблему видят в другом (31)

Согласно данным расчетов банковскими картами основных...

Профессор предупреждает, что новая пандемия неизбежна: этим летом необходимо принять меры (15)

Министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил в...

Анушаускас отреагировал на заявление Беларуси: предлагает увеличить оборонный бюджет, попросит союзников остаться (50)

В воскресенье министр обороны Арвидас Анушаускас...

Беларусь раскрывает карты: российские войска стягиваются не только к границе Украины, но и Литвы (94)

После учений в Беларуси не останется ни российских...

Глава МИД Литвы о действиях России: они все еще могут сделать шаг назад (80)

Опасения по поводу возможной войны в Украине в...