Мишель заявил, что ЕС "един в своем призыве к России" незамедлительно освободить Навального и продолжить расследование покушения на него в условиях полной прозрачности и без промедлений. Он также сообщил о своем намерении провести в марте в Европейском совете стратегические дебаты по отношениям между ЕС и Россией.

Телефонный разговор также касался пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней. Мишель и Путин обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности и стремления к уменьшению конфликтов.

Накануне Европарламент принял резолюцию о преследовании российского оппозиционера Алексея Навального. За документ голосовали 581 депутат - представители крупнейших фракций Европарламента, против - только 50. В частности, резолюция требует от руководства ЕС остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" и ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального.

Также содержится предложение ввести санкции против "олигархов, связанных с режимом, и членов близкого круга Владимира Путина", как и "пропагандистов из СМИ", а также членов их семей. Санкции могут включать замораживание их активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.

Упоминается в документе и об ответственности властей России за отравление Навального и выражается солидарность с "демократическими силами" в России. Сам Навальный назван "надеждой для тех в России, кто верит в возможность демократии, политического плюрализма и ответственности властей в этой стране". Также содержится призыв обеспечить свободные и справедливые выборы в Госдуму.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению, но являются политическим ориентиром для государств, входящих в Евросоюз. Санкции в ЕС вводятся с согласия всех входящих в него 27 стран. 25 января арест Навального обсудят на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Там же могут быть рассмотрены и предложения по усилению санкций, если они поступят от государств-членов ЕС.

Ранее Европарламент уже принимал резолюцию в связи с отравлением Навального. ЕС ввел санкции против 6 чиновников и представителей силовых структур России, однако не против крупных бизнесменов или высших руководителей государства.

После ареста Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению оппозиционного политика, западные страны должны ввести санкции. В списке восемь человек, в том числе бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин; топ-менеджер банка, сын главы ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников; глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев.