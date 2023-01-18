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Выступая в Европарламенте, председатель Евросовета Шарль Мишель поддержал предоставление Украине танков. Он напомнил, что уже почти год Россия реализует стратегию разрушений и террора, стремясь заставить украинцев подчиниться с помощью бомб.
Charles Michel
Charles Michel
© AFP / Scanpix

"Мы видим этот подход в Бахмуте, в Соледаре, из последнего - в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Европейский Союз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет необходимо.


Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Настало время действовать", - отметил он. Мишель подчеркнул, что Украине срочно нужно больше вооружений. "Лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки", - указал он.

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Deutsche Welle
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