"Мы видим этот подход в Бахмуте, в Соледаре, из последнего - в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Европейский Союз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет необходимо.
The time is now. Ukraine needs more military equipment. I firmly support the delivery of tanks.@ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal pic.twitter.com/gUp49Va1R8— Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023
Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Настало время действовать", - отметил он. Мишель подчеркнул, что Украине срочно нужно больше вооружений. "Лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки", - указал он.
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