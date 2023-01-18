"Мы видим этот подход в Бахмуте, в Соледаре, из последнего - в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Европейский Союз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет необходимо.



Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Настало время действовать", - отметил он. Мишель подчеркнул, что Украине срочно нужно больше вооружений. "Лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки", - указал он.

