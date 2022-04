О своем визите Мишель сообщил на официальной странице в Twitter. "Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", — написал глава Евросовета.

Политик также показал фото с киевского ж/д вокзала, где среди встречавших его лиц заметен посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

Позже Мишель также посетил Бородянку, недавно освобожденную от российских оккупантов.

"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", — написал он в своем Twitter.

