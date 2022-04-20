О своем визите Мишель сообщил на официальной странице в Twitter. "Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", — написал глава Евросовета.
Политик также показал фото с киевского ж/д вокзала, где среди встречавших его лиц заметен посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.
Позже Мишель также посетил Бородянку, недавно освобожденную от российских оккупантов.
"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", — написал он в своем Twitter.
In Borodyanka.
Like Bucha and too many other towns in #Ukraine
History will not forget the war crimes that have been committed here.
There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022
Как известно, в марте 2022 года либерал Шарль Мишель был переизбран президентом Евросовета. Для него это второй срок в должности. На ней он пробудет еще два с половиной года до 30 ноября 2024 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой визит в Киев анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес. Напомним также, на днях столицу Украины посетила делегация депутатов парламента Грузии, несмотря на то, что до этого был озвучен отказ посетить Бучу и Ирпень.
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