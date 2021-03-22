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Напряженные отношения Евросоюза с Россией могут улучшиться в случае реализации Москвой Минских соглашений по решению конфликта на востоке Украины, прекращения гибридных нападений и кибератак на государства в составе ЕС, а также соблюдения российской стороной прав человека. Об этом председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора в понедельник, 22 марта.
Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu
Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu
© Itar-Tass / Scanpix

Стороны не оставили без внимания дело российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии после замены условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Глава Евросовета вновь призвал освободить оппозиционера и провести прозрачное расследование попытки отравления Навального боевым отравляющим веществом из семейства "Новичок".

Высылки дипломатов и санкции ЕС за нарушения прав человека

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Отношения России и Европейского Союза обострились в последние недели. МИД РФ в начале февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста в поддержку Навального 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в том же месяце не исключил разрыв отношений России и ЕС, если российские власти вновь увидят санкции, несущие угрозу для экономики страны.

В марте Евросоюз в связи с критикой президента США Джо Байдена в адрес Путина подчеркнул политическую ответственность президента РФ за убийства в России людей, критиковавших происходящее в стране. Совет ЕС в том же месяце ввел санкции в отношении 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека.

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Deutsche Welle
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