Стороны не оставили без внимания дело российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии после замены условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Глава Евросовета вновь призвал освободить оппозиционера и провести прозрачное расследование попытки отравления Навального боевым отравляющим веществом из семейства "Новичок".
Высылки дипломатов и санкции ЕС за нарушения прав человека
Отношения России и Европейского Союза обострились в последние недели. МИД РФ в начале февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста в поддержку Навального 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в том же месяце не исключил разрыв отношений России и ЕС, если российские власти вновь увидят санкции, несущие угрозу для экономики страны.
В марте Евросоюз в связи с критикой президента США Джо Байдена в адрес Путина подчеркнул политическую ответственность президента РФ за убийства в России людей, критиковавших происходящее в стране. Совет ЕС в том же месяце ввел санкции в отношении 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека.
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