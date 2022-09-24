Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. "Когда постоянный член СБ ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, - приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической", - заявил он, выступая на сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Мишель также подчеркнул, что ЕС выбирает уважение границ, а не агрессию, сотрудничество, а не угрозы. "Это порядок, основанный на правилах, а не закон сильнейшего", - добавил он. Глава Евросовета призвал предотвратить или остановить ужасные события в Бородянке, Йемене и других местах, назвав это "ядром нашей ответственности в качестве лидеров". "Мы должны активизировать его сейчас и действовать вместе. Вы можете рассчитывать на ЕС", - указал он.

Мишель пообещал обсудить в ЕС ситуацию с бегущими от мобилизации россиянами

Между тем в интервью изданию Politico глава Евросовета сообщил, что на встрече послов стран ЕС 26 сентября обсудят ситуацию с россиянами, покидающими свою страну из-за объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. По его мнению, Евросоюз должен проявить открытость к тем, кто отказывается воевать против Украины.

Продолжающаяся уже 7 месяцев полномасштабная война РФ против Украины и ее последствия для всего мира находятся в центре повестки 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась 13 сентября. Общие прения проходят 20-26 сентября. Россия является одной из пяти постоянных членов СБ ООН наряду с Великобританией, США, Китаем и Францией и регулярно пользуется своим правом вето на резолюции Совета Безопасности.