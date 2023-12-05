Глава Европейского совета досрочно покинет саммит ЕС—КНР ради переговоров с Орбаном об Украине

В распоряжении редакции оказалось письмо, которое Орбан направил Мишелю 4 декабря.

В нем глава венгерского правительства призвал снять с повестки декабрьского саммита лидеров ЕС вопрос о начале формальных переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз. Свою позицию Орбан объяснил "очевидным отсутствием консенсуса", которое, по его мнению, "неизбежно приведет к провалу".

В четверг, 7 декабря, в Пекине начинается первый с 2019 года саммит лидеров ЕС и КНР.

Мишель, возглавляющий европейскую делегацию вместе с Урсулой фон дер Ляйен, покинет китайскую столицу после первого дня переговоров. Источники Politico объясняют такое решение, в том числе, отсутствием защищенной линии для проведения телефонного разговора с Орбаном.