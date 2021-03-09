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Разработчики российской вакцины против коронавируса ”Спутник V” потребовали извинений от председателя правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Об этом сообщается в официальном аккаунте ”Спутника V” в твиттере.
Глава Европейского агентства лекарственных средств назвала "Спутник V" русской рулеткой. Разработчик требует извинений
© Reuters / Scanpix

Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих ”Спутник V”. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы [вакцины, который начало EMA].

Отмечается, что EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса. Создатели ”Спутника V” считают, что такие комментарии подрывают доверие к агентству и его экспертизе.

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Криста Виртумер-Хохе также является представителем Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. 8 марта в эфире австрийского телеканала ORF ей задали вопрос, стоит ли Австрии одобрять применение ”Спутника V” до разрешения EMA. Виртумер-Хохе рекомендовала этого не делать, сославшись на недостаток данных о вакцине. ”Это в чем-то похоже на русскую рулетку”, — сказала она (цитата по AFP).

Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу вакцины ”Спутник V” 4 марта. Регулятор проверит препарат на соответствие действующим в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

Два государства ЕС — Венгрия и Словакия — уже одобрили применение препарата (Чехия заказала ”Спутник V” и допустила ее одобрение до решения EMA). Также, по данным разработчиков вакцины, она одобрена еще в 44 странах.

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Медуза
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