"Эта война должна быть прекращена в срочном порядке. И Украина должна выиграть эту войну", - заявила Метсола.
По ее словам, это означает "больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России". "Украине нужно оружие, и Европа может помочь, предоставив это оружие", - подчеркнула президент.
Говоря о новом пакете санкций против России, Метсола заявила, что "гордится поддержкой", которую Евросоюз оказал Украине с начала войны, но считает, что ЕС все еще может "сделать больше".
Кроме того, Метсола призвала создать специальный трибунал для расследования военных преступлений против Украины.
"Военные преступления против украинцев, доказательства которых накапливаются, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права", - заявила она, подчеркнув, что к ответственности должны быть привлечены все россияне, виновные в военных преступлениях.
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