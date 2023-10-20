Глава Еврокомиссии: "Россия похожа на ХАМАС"

"Владимир Путин хочет стереть Украину с лица земли. ХАМАС, который поддерживает Иран, хочет стереть Израиль с лица земли. Россия и ХАМАС похожи друг на друга. Как сказал президент Зеленский — "суть одна и та же", - сказала глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, Россия и ХАМАС намерено выбирают в жертвы гражданских лиц, включая детей, чтобы убивать их и брать в заложники. «Это варварский способ борьбы, — подчеркнула глава Еврокомисии. — И если эту заразу не остановить, она потенциально может распространиться из Европы через Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион».

"Любой успех, которого они добьются, вдохновит на еще большее насилие, направленное на свержение существующего порядка. Порядка, ради создания и поддержания которого было принесено в жертву так много жизней на наших континентах", — сказала фон дер Ляйен.