Глава Еврокомиссии: "Россия похожа на ХАМАС"

"Владимир Путин хочет стереть Украину с лица земли. ХАМАС, который поддерживает Иран, хочет стереть Израиль с лица земли. Россия и ХАМАС похожи друг на друга. Как сказал президент Зеленский — "суть одна и та же", - сказала глава Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, Россия и ХАМАС намерено выбирают в жертвы гражданских лиц, включая детей, чтобы убивать их и брать в заложники. «Это варварский способ борьбы, — подчеркнула глава Еврокомисии. — И если эту заразу не остановить, она потенциально может распространиться из Европы через Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион».
"Любой успех, которого они добьются, вдохновит на еще большее насилие, направленное на свержение существующего порядка. Порядка, ради создания и поддержания которого было принесено в жертву так много жизней на наших континентах", — сказала фон дер Ляйен.
При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что эскалацию на Ближнем Востоке еще можно предотвратить. "Диалог между Израилем и его соседями может и должен продолжаться", — считает она.
Говоря об Украине, фон дер Ляйен отметила: "Мы никогда не сможем сравниться с украинским народом в его самопожертвовании и храбрости. Но мы можем твердо стоять на его стороне. И это то, что мы делаем, столько времени, сколько потребуется".
Евросоюз, сказала она, поступает так не только потому, что это правильный поступок — "но потому, что они борются за наши ценности и за нашу стратегическую безопасность".