Кроме того, Брюссель изучит возможность применения штрафных мер к "авиакомпаниям из третьих стран, занимающихся торговлей людьми", добавила фон дер Ляйен. "Беларуси следует перестать играть человеческими жизнями", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в предстоящие дни посетит страны происхождения мигрантов с целью убедиться, что их граждане "не попали в ловушку белорусских властей". Кроме того, Брюссель вместе с ООН изучит вопрос безопасного возвращения мигрантов на родину при поддержке национальных властей.

Варшава закроет погранпереход "Кузница" на границе с Беларусью



Власти Польши распорядились временно закрыть пограничный переход "Кузница" на границе с Беларусью. Мера вступит в силу в 7 часов утра 9 ноября. Пограничная служба Польши порекомендовала желающим попасть на польскую территорию воспользоваться пунктами в Тересполе и Бобровниках.

Между тем власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе. Официальный Вильнюс изучит возможность введения в пограничном регионе режима чрезвычайной ситуации, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Польша пресекла первую массовую волну нелегалов из Беларуси



Несколькими часами ранее большие группы мигрантов попытались прорваться на территорию Евросоюза через заграждения на польско-белорусской границе. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница. В Госпогранкомитете Беларуси утверждают, что перед заграждениями на границе с Польшей находятся более 2 тысяч человек.

Накануне стало известно, что Беларусь существенно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. По оценке спецслужб ФРГ, в настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.