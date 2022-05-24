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Если России не удастся продать свою нефть в ЕС, она может перенаправить ее на мировой рынок и выручить там крупные суммы благодаря поднявшимся ценам, предупредила Урсула фон дер Ляйен, пишет DW.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
© Reuters / Scanpix

Полный и немедленный отказ Евросоюза от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку, указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью американскому телеканалу MSNBC в понедельник, 23 мая. Ведь в таком случае Россия будет иметь возможность переправить объемы нефти, которая она не смогла продать в Европе, на мировой рынок, цены на котором вырастут, и получить там за нее большие деньги, предупредила политик.

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В вопросе введения эмбарго на поставки нефти из России Европе следует мыслить стратегически и суметь соблюсти баланс, чтобы не навредить европейской экономике, подчеркнула фон дер Ляйен. При этом она отметила, что экономические санкции - "самый мощный рычаг" Брюсселя "против путинской агрессии".

По словам председателя Еврокомиссии, в перспективе Европа полностью откажется от российских ископаемых энергоносителей "и уже не вернется к ним никогда".

Переход ЕС на возобновляемые источники энергии

Одним из важных, с точки зрения европейской экономики, последствий вторжения России в Украину стало то, что оно "подтолкнуло" ЕС к ускоренному переходу на возобновляемые, чистые источники энергии. Другими факторами, за счет которых Европа собирается и дальше сокращать зависимость от российских энергопоставок, являются контракты на закупку сжиженного газа в США, а также экономия энергии, следует из слов Урсулы фон дер Ляйен.

В тот же день, 23 мая, министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF, что Евросоюз сможет найти компромисс по поводу принятия эмбарго на закупки нефти из РФ уже в ближайшие дни.Полный и немедленный отказ Евросоюза от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку, указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью американскому телеканалу MSNBC в понедельник, 23 мая. Ведь в таком случае Россия будет иметь возможность переправить объемы нефти, которая она не смогла продать в Европе, на мировой рынок, цены на котором вырастут, и получить там за нее большие деньги, предупредила политик.

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Deutsche Welle

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