2024.07.18 12:32

Глава Еврокомиссии о поездке Орбана в Россию: "это была миссия не мира, а умиротворения"

 
ru.DELFI.lt
Viktoras Orbanas, Ursula von der Leyen
Viktoras Orbanas, Ursula von der Leyen
ФОТО: AFP / Scanpix

Поездка одного из премьер-министров Евросоюза две недели назад в Москву была не миссией мира, а умиротворения. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления в Европарламенте, перед голосованием о ее назначении. Однако она не назвала имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Фон дер Ляйен сказала, что нужно больше инвестировать в оборону и безопасность ЕС, поскольку Россия продолжает наступать в восточной части Украины.

Она подчеркнула, что Россия рассчитывает на войну на истощение и что Европа и Запад станут мягкими.

"И некоторые в Европе ей подыгрывают. Две недели назад один из премьер-министров ЕС отправился в Москву", - заявила глава ЕК.

"Эта так называемая миротворческая миссия была ничем иным, как умиротворением. Всего два дня спустя путинские самолеты нацелили свои ракеты на детскую больницу и родильное отделение в Киеве. Мы все видели кадры детей, залитых кровью, и матерей, пытающихся вывести маленьких раковых больных в безопасное место. Этот удар не был ошибкой. Это было послание. Леденящее душу послание от Кремля для всех нас", - подчеркнула она.

Фон дер Ляен призвала ЕС к четкому ответу на это послание:

"Никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Справедливого и прочного мира для свободной и независимой страны. И Европа будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется"

Ранее Delfi опубликовало выдержки из письма главы Совета ЕС Шарля Мишеля, где он ответил на "мирные инициативы" премьеру Орбану.

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