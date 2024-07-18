Глава Еврокомиссии о поездке Орбана в Россию: "это была миссия не мира, а умиротворения"

Поездка одного из премьер-министров Евросоюза две недели назад в Москву была не миссией мира, а умиротворения. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления в Европарламенте, перед голосованием о ее назначении. Однако она не назвала имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.