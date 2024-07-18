Глава Еврокомиссии о поездке Орбана в Россию: "это была миссия не мира, а умиротворения"

Фон дер Ляйен сказала, что нужно больше инвестировать в оборону и безопасность ЕС, поскольку Россия продолжает наступать в восточной части Украины.
Она подчеркнула, что Россия рассчитывает на войну на истощение и что Европа и Запад станут мягкими.
"И некоторые в Европе ей подыгрывают. Две недели назад один из премьер-министров ЕС отправился в Москву", - заявила глава ЕК.
"Эта так называемая миротворческая миссия была ничем иным, как умиротворением. Всего два дня спустя путинские самолеты нацелили свои ракеты на детскую больницу и родильное отделение в Киеве. Мы все видели кадры детей, залитых кровью, и матерей, пытающихся вывести маленьких раковых больных в безопасное место. Этот удар не был ошибкой. Это было послание. Леденящее душу послание от Кремля для всех нас", - подчеркнула она.
Фон дер Ляен призвала ЕС к четкому ответу на это послание:
"Никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Справедливого и прочного мира для свободной и независимой страны. И Европа будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется"
Ранее Delfi опубликовало выдержки из письма главы Совета ЕС Шарля Мишеля, где он ответил на "мирные инициативы" премьеру Орбану.