Одностороннее прекращение "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию является еще одной попыткой России использовать газ в качестве "инструмента шантажа", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Это неоправданно и неприемлемо. И это опять демонстрирует ненадежность России как поставщика газа", - добавила она в заявлении, опубликованном ее пресс-службой в среду, 27 апреля.

"Мы готовы к такому сценарию. Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами ЕС. Мы работали над обеспечением альтернативных поставок и заполнением хранилищ газа в ЕС", - отметила фон дер Ляйен. Она заверила, что государства ЕС разработали планы "именно на такой случай".

Председатель Еврокомиссии сообщила, что координационная группа по газу собралась на заседание утром в тот же день. "Мы работаем над скоординированной реакцией ЕС. Мы также продолжим сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить альтернативные поставки. И я продолжу работать с европейскими и мировыми лидерами, чтобы гарантировать безопасность поставок энергоносителей в Европу", - заявила фон дер Ляйен. Она также заверила Польшу и Болгарию в "полной солидарности".

Утром 27 апреля "Газпром" подтвердил полное прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию, мотивировав это тем, что они не оплатили его в рублях. В этих двух странах подчеркивают, что действующие контракты с "Газпромом" не предусматривают оплаты в рублях.