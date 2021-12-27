На вопрос издания о том, как добиться большего уважения со стороны России, Урсула фон дер Ляйен ответила следующее: "Давая ей ясно понять, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет встречена санкциями с масштабными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации".

Отвечая на вопрос о том, не затормозит ли диалог между Россией и США процесс интеграции Украины с НАТО и ЕС и не коснется ли это также других стран, таких как Армения или Грузия, глава Еврокомиссии отметила: "Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и их способность самим решать свою судьбу. Я знаю, что и Соединенные Штаты разделяют эти принципы. Иными словами, украинский народ должен решать свое будущее".

Военное присутствие России у границ Украины



В связи с наращиванием российского военного присутствия у границ Украины Европарламент принял 16 декабря резолюцию, в которой предлагается исключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии. В свою очередь Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует от Североатлантического альянса и США гарантий безопасности, однако западные страны готовы вести диалог лишь при условии деэскалации у украинской границы.

Для обсуждения конфликта вокруг Украины Германия и Россия договорились провести в начале января встречу высокопоставленных представителей двух стран. Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак проведут обстоятельные переговоры о конфликте между Москвой и Киевом. 23 декабря Олаф Шольц уже провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.