С таким заявлением она выступила на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Видео выступления опубликовано в твиттере фон дер Ляйен.

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.

Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror. And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022



(Весной) мы предполагали, что отказ от российского газа займет семь лет. На сегодня факты таковы: нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети (поставок российского газа). Другими словами, мы значительно ускорили переход на других зарубежных поставщиков газа. Но за это пришлось заплатить высокую цену.

Накануне Еврокомиссия представила пакет мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в Европе. В частности, она предложила, чтобы страны — члены ЕС делились друг с другом газом, а на крупнейшей газовой бирже в Европе TTF ввели механизм временного ограничения цен.

Лидеры стран Евросоюза обсудят предложения Еврокомиссии на саммите 20-21 октября и, как ожидается, в целом одобрят предложенные меры, пишет Reuters. По данным агентства, лидеры стран ЕС также планируют попросить Еврокомиссию подготовить предложения по «ограничению цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который поможет снизить цены на электроэнергию».