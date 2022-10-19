aA
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с февраля 2022 года страны Евросоюза значительно сократили зависимость от российского газа.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
© AFP / Scanpix

С таким заявлением она выступила на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Видео выступления опубликовано в твиттере фон дер Ляйен.

Статьи по теме:
Еврокомиссия готова к отключениям электроэнергии в ЕС
15 министров стран ЕС призывают ЕК предложить "потолок" цен на газ


(Весной) мы предполагали, что отказ от российского газа займет семь лет. На сегодня факты таковы: нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети (поставок российского газа). Другими словами, мы значительно ускорили переход на других зарубежных поставщиков газа. Но за это пришлось заплатить высокую цену.

Накануне Еврокомиссия представила пакет мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в Европе. В частности, она предложила, чтобы страны — члены ЕС делились друг с другом газом, а на крупнейшей газовой бирже в Европе TTF ввели механизм временного ограничения цен.

Лидеры стран Евросоюза обсудят предложения Еврокомиссии на саммите 20-21 октября и, как ожидается, в целом одобрят предложенные меры, пишет Reuters. По данным агентства, лидеры стран ЕС также планируют попросить Еврокомиссию подготовить предложения по «ограничению цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который поможет снизить цены на электроэнергию».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза

TOP новостей

Новый "президентский" рейтинг: если убрать одну фамилию, получается новый расклад

Если бы президентские выборы в Литве проходили в...

Эфир Delfi: родители на войне, дочь — волонтер, священник — в армии

Нелегкий, но разговор с надеждой получился у нашей...

В Литве принимают новый закон, введут плату за одноразовые тонкие пакеты

Парламентский комитет по охране окружающей среды...

Политики предлагают заменить 1 мая другим выходным днем

1 мая - Международный день трудящихся - предлагается...

Клиент получил счет за электричество в размере 18 000 евро: что делать, чтобы такого не было

В последнее время в общественном пространстве делятся...