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Страны ЕС уже получили достаточно вакцины от коронавируса для того, чтобы обеспечить вакцинацию 70% своего взрослого населения. Как сообщает "Европейская правда", об этом 10 июля заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
© DELFI / Andrius Ufartas

"ЕС сдержал обещание, мы достигли цели. Страны ЕС получили достаточно вакцины для полной вакцинации минимум 70% взрослого населения", — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что пандемия еще не преодолена, но в дальнейшем будут новые поставки.

"Сейчас страны-члены должны сделать все зависящее от них, чтобы ускорить темпы вакцинаци. Только тогда мы будем в безопасности", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

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Как уточняет AFP, в рамках совместных закупок вакцины в ЕС поставили около 330 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer, 100 млн доз вакцины AstraZeneca, 50 млн доз Moderna и 20 млн доз Johnson & Johnson, для прививки которой достаточно одной дозы.

Взрослое население ЕС насчитывает около 366 млн человек.

По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас по крайней мере первой дозой в странах ЕС и Европейской экономической зоны привиты почти 64% взрослых, а завершили курс вакцинации — 44%.

Больше всего отстают по темпам вакцинации Румыния и Болгария. В последний первой дозой привиты лишь 17% взрослого населения.

В Эстонии по меньшей мере одной дозой вакцины привито более 52% взрослого населения.

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