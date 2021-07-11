"ЕС сдержал обещание, мы достигли цели. Страны ЕС получили достаточно вакцины для полной вакцинации минимум 70% взрослого населения", — заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что пандемия еще не преодолена, но в дальнейшем будут новые поставки.
"Сейчас страны-члены должны сделать все зависящее от них, чтобы ускорить темпы вакцинаци. Только тогда мы будем в безопасности", — отметила Урсула фон дер Ляйен.
Как уточняет AFP, в рамках совместных закупок вакцины в ЕС поставили около 330 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer, 100 млн доз вакцины AstraZeneca, 50 млн доз Moderna и 20 млн доз Johnson & Johnson, для прививки которой достаточно одной дозы.
Взрослое население ЕС насчитывает около 366 млн человек.
По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас по крайней мере первой дозой в странах ЕС и Европейской экономической зоны привиты почти 64% взрослых, а завершили курс вакцинации — 44%.
Больше всего отстают по темпам вакцинации Румыния и Болгария. В последний первой дозой привиты лишь 17% взрослого населения.
В Эстонии по меньшей мере одной дозой вакцины привито более 52% взрослого населения.
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