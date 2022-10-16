На оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС (ЗАЭС) ситуация с каждой неделей лишь ухудшается. "Оккупанты, в числе прочего, повредили административное здание, учебный центр и один из блоков АЭС, они складируют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара. Никто не знает, что хранится в этих грузовиках ", - заявил глава украинского атомного ведомства "Энергоатом" Петр Котин в интервью немецкому телеканалу ZDF, выдержки из которого в воскресенье, 16 октября, публикует агентство dpa.

По словам Котина, сотрудники Запорожской АЭС испытывают сильное давление. "Сейчас персонал пытаются заставить подписать с Россией трудовые договоры. У персонала есть выбор - либо подписать эти договоры, либо подвергнуться избиениям и пыткам", - сказал он, добавив, что около ста человек были задержаны, и никто не знает, что с ними произошло. "Людям запрещено покидать пределы АЭС", - пояснил Котин.

Обстрелы Запорожской АЭС

На территории Запорожской АЭС и окрестностей уже многократно взрывались снаряды. Россия и Украина возлагают друг на друга ответственность за обстрелы. Глава Международного агентства по томной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проводит челночную дипломатию, пытаясь договориться с Россией и Украиной о создании зоны безопасности на АЭС и вокруг нее.

По мнению Петра Котина, на Запорожской АЭС сохраняется высокая угроза атомной аварии. Он отметил, что такая авария едва не произошла уже трижды. Котин объяснил это тем, что ЗАЭС зависит от электропитания. При остановке системы охлаждения начинается расплавление топливных стержней реакторов. Котин сравнил это с атомной катастрофой на японской АЭС "Фукусима", где система электропитания была разрушена цунами, и через три часа началось расплавление стержней.

В настоящее время все шесть реакторов Запорожской АЭС остановлены. За последние дни были уже дважды запущены заводские генераторы из-за прекращения внешнего и резервного энергопитания станции. 14 октября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС вновь подключена к резервному питанию.