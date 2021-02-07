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Дипломатические каналы между ЕС и Россией должны остаться открытыми, особенно в свете ухудшения отношений, заявил Жозеп Боррель. Глава дипломатии Евросоюза завершил визит в Москву.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© Reuters / Scanpix

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель нацелен на диалог с Россией, несмотря на ухудшение отношений Брюсселя и Москвы. "Дипломатические каналы должны остаться открытыми", - заявил Боррель после визита в Москву в субботу, 6 февраля. Это необходимо не только для снижения напряженности в случае кризисов или резонансных инцидентов, но и для прямого обмена информацией и передачи "жестких и честных сообщений", особенно в то время, когда отношения "далеки от удовлетворительных", объяснил он.

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За время визита в Москву глава дипломатии ЕС встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в РФ. Кроме того, Боррель провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на которых настаивал на освобождении известного российского оппозиционера Алексея Навального и запуске расследования его отравления. Во время визита Жозепа Борреля в Россию европейские дипломаты поддерживали контакт с адвокатами Навального, указывается в пресс-релизе делегации ЕС в Россию. Перед отъездом европейский дипломат посетил Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был застрелен российский политик Борис Немцов.

Боррель 22 февраля проинформирует коллег по Евросоюзу о результатах поездки.

Высылка дипломатов ФРГ, Польши и Швеции из России

Трехдневный визит главы европейской дипломатии в Москву был омрачен решением МИД РФ объявить персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызвала критику Евросоюза, Великобритании и США.

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Deutsche Welle
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