Глава дипломатии ЕС потрясен гибелью жителей сектора Газа

В отличие от него президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, на своей странице в соцсети X рано утром в пятницу, 1 марта, выразил свое возмущение "изображениями, дошедшими до нас из Газы, где гражданские лица стали мишенью для израильских солдат".

"Лишение людей продовольственной помощи является серьезным нарушением международного гуманитарного права", - добавил глава дипломатии Евросоюза, призвав обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в поселения всего сектора Газа. В своем сообщении Боррель не выдвинул однозначных обвинений.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил свое потрясение в связи со смертельной катастрофой, произошедшей во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа. "Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи", - написал он в соцсети X поздно вечером в четверг, 29 февраля.

Французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил в эфире радиостанции France Inter 1 марта, что Франция потребует прояснения гибели более сотни людей в городе Газа во время прибытия продовольственной помощи. "Должно быть проведено независимое расследование, чтобы установить, что произошло", - сказал он.

Между тем США заявили, что "занимаются проверкой" различных версий случившегося. Выступая перед журналистами в Вашингтоне, президент страны Джо Байден высказал мнение, что режим прекращения огня между Израилем и напавшей на это государство террористической организацией ХАМАС, "вероятно, не будет установлен до понедельника (4 марта. - Ред.)".

В Газе заявили о гибели 112 человек в очереди за помощью