Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель отправил единый ответ ЕС на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором тот просил ответить каждую страну Европы отдельно на вопросы, связанные с международной безопасностью. Об этом сообщила в четверг, 10 февраля, внешнеполитическая служба ЕС.
"У Евросоюза единая внешняя политика и политика безопасности, и наша цель - действовать совместно по всем ключевым вопросам. Это включает в себя и скоординированные ответы на письма, если потребуется. Лишь те, кто хотят разобщить нас, могли бы поставить под сомнение это решение", - подчеркнул Боррель. Он отметил, что данное решение приняли все 27 стран-членов ЕС.
По поводу содержания письма в сообщении ведомства говорится лишь, что в нем есть ответы на поднятые Лавровым вопросы, а также подтверждается готовность Евросоюза "продолжать диалог с Россией, чтобы укреплять всеобщую безопасность". По данным агентства AFP, Боррель в своем письме призвал Москву незамедлительно отвести войска от границы с Украиной и вывести российских военных из Беларуси.
А для обсуждения вопросов безопасности "подходящими форумами" являются ОБСЕ, Совет Россия - НАТО и другие существующие площадки, цитирует агентство ответ Евросоюза.
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